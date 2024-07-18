Подсчитали количество избирателей
Горизбирком опубликовал сведения о численности избирателей, зарегистрированных на территории города Севастополя.
По состоянию на 1 июля 2024 года количество жителей, имеющих избирательные права, составило 338 039 человек.
По муниципальным округам на сайте Севгоризбиркома приведены такие цифры:
1. Андреевский — 2 621;
2. Балаклавский — 31 122;
3. Верхнесадовский — 3 819;
4. Гагаринский — 116 740;
5. Город Инкерман — 8095;
6. Качинский — 7 744;
7. Ленинский — 85 056;
8. Нахимовский — 75 222;
9. Орлиновский — 5 401;
10. Терновский — 2 219.
На 1 января 2024 года, избирателей было 335 295 человек, прирост составил 2744 человека. Такая же динамика роста была и за предыдущие шесть месяцев.