Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 44 га

Площадь пожара в Коктебеле, который тушат с 15 июля, увеличилась до 44 гектаров, из которых 42 гектара — это пожар на территории Карадагского заповедника

«По уточненным данным, площадь возросла до 44 гектаров, из которых 42 гектара на территории Карадагского заповедника. Еще порядка двух гектаров — территория за заповедником», сообщила ТАСС заместитель директора заповедника по общим вопросам Юлия Хижняк.

По ее словам, в основном, пожар затронул травянистый покров. Сейчас сотрудники заповедника подсчитывают ущерб.

Природный пожар вблизи Коктебеля в Крыму начался днем 15 июля. Его первоначальная площадь составляла 20 га. К утру 16 июля его удалось локализовать на площади 40 га. В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение огня на значительной площади заповедника «Карадагский».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции установили виновника происшествия: пожар начался из-за возгорания сухой травы от искры, когда он резал металл болгаркой. По данному факту возбуждено уголовное дело.