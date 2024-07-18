Памятники Исторического бульвара закончат реставрировать к сентябрю

Срок полной сдачи памятников Исторического бульвара перенесли еще на два месяца, вместо обещания завершить работы летом, реставраторы обещают сделать это к сентябрю.

Прораб ООО «Интеграл» Игорь Тарасенко рассказал, что из 14 памятников Исторического бульвара на сегодня полностью готовы 10, готовность двух составляет 90%, еще двух – 50-60%.

– В целом, памятники Исторического бульвара были в плачевном состоянии, в советские времена их никто не реставрировал, а просто ставили латки, подкрашивали, заливали бетон, – в этом и состояла вся реставрация. Некоторые памятники были нами разобраны на 80-90 и даже 100 процентов и заново воссозданы. В проекте у нас значились, в основном, очистка, помывка и покраска, но при ближайшем рассмотрении обнаружились дефекты бронзы, гранита, фундаментов. Некоторые работы пришлось даже перепроектировать и согласовывать, – рассказал И.Тарасенко.

В число полностью отреставрированных памятников входят: обломок скалы, что напротив исходящего угла 4-го бастиона, памятники Л.Н.Толстому, Тотлебену, Ушакову, защитникам 4-го бастиона, обозначения батарей Костомарова. 20-й, 115-й, 120-й, защитникам Язоновского редута.

Пока еще не готовы 53-я, 100-я батареи, орудийные дворики и батарея №23.

По словам И.Тарасенко, выполнение работ на этих объектах оказалось осложнено рядом причин.

Так, в расположении бруствера 4-го бастиона возник оползень, из-за чего орудийные дворики начали разрушаться и сползать в овраг. По этой причине работы пришлось приостановлены, было принято решение выполнить усиление фундамента.

– Нам пришлось все демонтировать, забить свайное поле, выполнить усиление откосов. Сейчас мы заливаем фундаменты. Бетонные корзины (куртины) при демонтаже разрушились и их пришлось заказывать заново. Мы направили в Минкульт на согласование перепроектирование этого объекта, – описал ситуацию И.Тарасенко. Он также предположил, что на сползание грунта могли повлиять проведенные археологические работы, а еще дожди.

– В прежнем виде здесь не было водоотвода, из-за чего вода, скапливавшаяся на площадках двориков, стекала под склон и подмывала его. Думаю, на следующей неделе мы начнем монтаж этих корзин. С них были сняты слепки, с которыми поработали скульпторы, изготовив новые формы, идентичные прежним, – показал на месте прораб.

По его словам, на ряде объектов возникла сложная ситуация с поставками крымбальского камня.

Он напомнил, что полноценного месторождения не существует, поэтому камни на реставрацию обозначений батарей приходится покупать частями, приобретать у разных поставщиков. Из-за этого срок завершения работ также пришлось перенести.

Особо И.Тарасенко остановился на выполненных реставрационных работах памятника Тотлебену, который, по его словам, был разобран на 50-60% и заново собран.

– Залили новый усиленный фундамент, сделали новое основание вокруг памятника, перебрали всю выстилку, воссоздали фонари, оставив «родными» разве что основания, восстановили карнизы. отреставрировали сколы на граните, кроме пулевых. Искусственное патинирование по металлу также оказалось делом непростым из-за разных типов использованной меди. Каждую фигуру пришлось чистить и патинировать по три-пять раз, – поделился И.Тарасенко.

Он также заверил, что изменение сроков не приведет к удорожанию объекта, поскольку часть работ, заложенных в смету, делать не пришлось.

– За счет этого мы полностью вписываемся в бюджет, который был выделен, а это порядка 140 миллионов рублей, – сказал прораб, сообщив о пятилетней гарантии на выполненные работы.

Интересно, что по окончании работ памятники будут законсервированы методом покрытия гидрофобизаторами и импрегнаторами.

В таком виде они будут ждать, когда благоустроят территорию Исторического бульвара, о сроках чего говорить определенно пока не приходится.