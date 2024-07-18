Нарисовали мурал «Давай дружить»

Граффити с такой надписью появился на стене, ограждающей троллейбусное депо на ул.Толстого.

Решение нанести позитивный и простой в понимании рисунок по ходу движения транспорта было принято на заседании архитектурно-художественного совета еще 26 января. Идею инициировали организаторы детского фестиваля с одноименным названием, который состоялся в Севастополе 28 октября 2023 года, в котором приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители.

Организаторы поставили перед собой цель показать ребятам и их родителям, как важно быть толерантными и интересными друг другу, а итогом форума стало обращение инициативной группы в Севастопольский центр физического развития и спорта с просьбой сделать тематическое граффити, расположив его на ограждающей стене ГУП «Севэлектроавтотранс». С тех пор прошло полгода, и вот...

За выполнение граффити взялся уличный художник Дмитрий, который рассказал, что, как и все уличные художники, он родом из граффитчиков. Заказ получил через знакомого еще в октябре 2023 года, согласился сразу, а потом ждал, когда дадут «отмашку» начинать. Это оказалось не быстро, поскольку организаторам пришлось долго получать все необходимые согласования.

Площадь мурала примерно 150 кв метров, а сюжет придумал сам Дмитрий, исходя из предложенной тематики. Подбор цветов — также его. Вернее, изначально он сделал эскизы в семи цветовых вариантах, из которых был выбран тот, в котором доминируют желтый и оранжевый.

— Люблю яркие цвета, пастельные тона — точно, не мое. Считаю, что граффити изначально должно нести в себе яркие, позитивные цвета, — рассказал Дмитрий.

«Севастопольская газета» увидела уже почти завершенную работу. Последние штрихи Дмитрий наносил, стоя на стремянке, у которой выстроены многочисленные баночки и баллончики с краской. Говорит, что, помимо аэрозолей, использовал фасадную краску ярких цветов. Чисто технически такая работа не сложна. Тем более, что рисует он каждый день, оформляя различные кафешки и компьютерные клубы.

На эту роспись стены у художника ушла неделя, с рваным графиком работы — по утрам и после 16 часов из-за жары.

— Молодой человек, красиво! Руки золотые! — такой оценкой разговор был прерван проходившей по тротуару женщиной.

Такая оценка уже привычная для художника. Говорит, что ему постоянно сигналят проезжающие мимо автомобили, сопровождая сигнал поднятым вверх большим пальцем, да и каждый третий пешеход не удерживается от похвалы.