Над Крымом сбито 33 БПЛА и уничтожено 10 БЭК

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеских беспилотников, атаковавших Крым с воздуха и моря в ночь на 18 июля.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым», — сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.