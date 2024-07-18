Экстренный сбор для ребят с передовой

Гуманитарная миссия Севастопольского благочиния объявила экстренный сбор: до 28 июля нужно собрать всё самое необходимое для отдельного батальона связистов на херсонском направлении.

«В Севастополе с утра +39. Каждый наверное включил все кондишки и вентиляторы, выйти из дома — как в пекло.... Как в пекло, подумала я. Да разве ж это пекло... Пекло сейчас у бойцов....пекло там, где реально горит все... У НАШИХ все сгорело! Отдельный батальон связи, 24 человека. Херсонское направление. Давайте сообща поможем! Выезжаем к ним 29 июля, — написала пресс-секретарь гуманитарной миссии в соцсетях. — Парни откровенно просят помощи. Им очень трудно начинать с нуля».

Нужны дроны, гвозди, саморезы, х/б перчатки, топоры, лопаты — совковые и штыковые, гвоздодеры, плоскогубцы, молотки, шуруповерты, бензопилы, болгарки и диски к ним, дизельный генератор от 3.0 кВт, кабель электрический медный трехжильный 1,5 кв. и 2.5 кв., розетки, выключатели, лампочки.

Необходимы личные вещи для 24 ребят: влажные салфетки, шампунь, полотенца, одноразовые станки, перекись водорода, тройной одеколон, трусы, тонкие носки, банданы, спальники, рюкзаки, фонарики, ножи, мультитулы, подсумки, резиновые тапочки от 42 до 45 размера. Одеялам, форме, обуви, вкусняшкам ребята тоже будут рады.

Как помочь? Принести необходимое на гуманитарный склад по адресу: Шабалина, 19Б, каждый день с 11.00 до 16.00 кроме вторника.

Перечислить средства на закупку гуманитарной помощи на карту Тинькофф по номеру телефона +7(916) 668-78-53 с пометкой «Погорельцы».

Также можно самостоятельно оформить заказ на маркетплэйсах. Ozon — на отделение в Севастополе на ул.Вакуленчука, 26, корп.2, Wildberries — на ул.Вакуленчука, 26. После поступления заказа в пункт выдачи необходимо сообщить код получения или прислать скрин штрихкода координатору на тел. +7(978) 810-92-53.