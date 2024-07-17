Завершен доковый ремонт подлодки «Ростов-на-Дону»

Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

«Некоторое время назад субмарина успешно вышла из дока, ее ремонт продолжается на плаву», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Украина нанесла удар крылатыми ракетами по Севморзаводу, где находились в ремонте большой десантный корабль «Минск» Балтийского флота и подводная лодка «Ростов-на-Дону» ЧФ. Как сообщило в тот же день Минобороны, «два корабля ВМФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов».

Также ранее другой источник сообщил ТАСС, что полученные подводной лодкой «Ростов-на-Дону» повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения в ремонте.

Незадолго до начавшейся 24 февраля 2022 года специальной военной операции на Украине в акваторию Черного моря вошли несколько БДК Балтийского и Северного флотов ВМФ России.