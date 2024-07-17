За травму расплатится ДИЗО

Прокуратура Нахимовского района добилась в суде от Департамента по имущественным и земельным отношениям возмещения женщине-инвалиду затраченных на лечение средств и компенсации морального вреда за полученную травму.

Прокурорской проверкой было установлено, что в декабре 2022 года жительница Севастополя — с детства инвалид по зрению при входе в помещение магазина на пр.Победы попала ногой в отверстие открытого ливневого канала. В результате чего женщина получила телесные повреждения средней степени тяжести. Как выяснилось, ливневка была бесхозной.

Выявить бесхозный объект должно было ГКУ Севастополя «Фонд государственного имущества», но не выявило. Деятельность этого учреждения контролирует ДИЗО. Прокуратура сделала вывод, что департамент допустил ненадлежащее исполнение своих обязательств, а получение женщиной травмы стало возможным в связи с ненадлежащей работой государственных органов.

В суд был направлен иск к Департаменту по имущественным и земельным отношениям с требованиями о взыскании материального ущерба — затраченных на лечение женщины в сумме свыше 30 тысяч рублей, а также взыскании морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Исковое заявление удовлетворено. Судебный акт не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.