В Крыму встретили 15-миллионного пассажира поезда «Таврия»

Юбилейного пассажира определила компьютерная программа компании-перевозчика. Им оказался житель Тюмени Владимир Иванович. Ему вручили подарочный сертификат на бесплатный проезд для четырех человек в поезде «Таврия» туда и обратно сроком на год, сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

— Когда мне сообщили, что у меня юбилейный билет — и в Крыму на перроне меня ждет такой сюрприз, я не поверил! Сначала подумал, розыгрыш, а когда вышел из вагона, понял, что это всё на самом деле! — рассказал юбилейный пассажир.

Владимир Иванович с дочерьми Марией и Анастасией и внуком Гришей едет в Севастополь к третьей дочери Дарье. Они долетели на самолете из Тюмени до Минеральных Вод, доехали на поезде до Симферополя. Дальнейший путь семья проделает на электричке.

Пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом запущено в декабре 2019 года. 10-миллионный пассажир прибыл на полуостров в августе прошлого года.