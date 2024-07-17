Ученый объяснил аномальную жару и различия климата в Севастополе и в Крыму

Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Региональные и климатические системы» Севастопольского государственного университета Владислав Евстигнеев объяснил причины аномальной жары нынешним летом, а также рассказал о различиях климата в Крыму и в Севастополе.

Информация опубликована управлением информационной политики, маркетинга и PR Севастопольского государственного университета.

Субъективно

Ученый начал с фактора субъективного восприятия температуры окружающей среды: человеку часто кажется, что такой жары, какую он ощущает в конкретный момент, никогда раньше не было. Еще одним фактором восприятия становится пониженное содержание кислорода в воздухе, что человеческим организмом воспринимается, как признак духоты.

Сложенные воедино, оба эти фактора приводят к мысли, что происходящее — нечто исключительное и аномальное.

Объективно

По словам В.Евстигнеева, ситуация в Севастополе и на Южном берегу Крыма, на восточном побережье — вплоть до Керчи может заметно отличаться от той, которая в это же время наблюдается в степной зоне, что объясняется разным типом климата: на побережье он морской, в степной части — континентальный.

Различия в климате также связаны с физико-географическими особенностями территорий. Свою роль играют горы, которые разделяют побережье и степной Крым. Равнина, в свою очередь, и весь степной Крым подвержены влиянию сухих воздушных масс, затекающих с северо-востока.

— Хотя они проходят над Азовским морем, на его характеристиках это почти не сказывается. Часто такой процесс связан с развитием стационирующего над Европейской территорией России антициклона. Для районов со стороны моря, с точки зрения температуры — все более сглажено, а вот с точки зрения осадков — наоборот, большое содержание влаги, — поясняет ученый.

Экстремумы еще возможны

В своей оценке фоновых условий В.Евстигнеев отметил, что в последние около 10 лет отмечается высокая интенсивность температурных аномалий в теплый период года, что позволяет говорить о высокой вероятности возникновения волн жары, которые, по его прогнозам, продолжатся в августе.

— В июле-августе такие волны жары и следующие за ними обильные осадки не могут не быть. У нас происходит постоянная сменяемость атмосферных процессов. Летом это ассоциировано со стационарным антициклоном — медленно развивающимся, который сильно способствует развитию волн жары, — считает ученый.

В процессе рассуждений он также вспомнил о событиях августа 2010 года. Тогда в России сложились довольно тяжелые последствия, в том числе в виде пожаров.