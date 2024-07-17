Спуск по Президентской дороге закроют для грузовиков

С 5 августа на спуске на восьмом участке трассы «Таврида» вводится ограничение движения для грузовых автомобилей, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Перед въездом на спуск к 5 августа установят соответствующие знаки: 3.2 «Движение запрещено» и табличку 8.4.1 «Вид транспортного средства».

Кроме того, на этом участке продолжает действовать ограничение максимальной разрешенной скорости «60».

Напомним, что очередная авария с грузовиком произошла на спуске Президентской дороги 11 июля. Перевернулся зерновоз. На этот раз человеческих жертв не было.