Подавать электроэнергию по графику будут еще два дня

— В целях недопущения более серьезных последствий, связанных с электроснабжением юга России, были утверждены графики отключения потребителей, в том числе в Севастополе, — объяснил и.о.замгубернатора.

По его словам, ночью совместно с сетевыми компаниями электроснабжение было подано всем потребителям Севастополя. В городе введено ограничение электроснабжения с учетом договоренностей с крупными торговыми центрами. Они откликнулись на введение частичных ограничений на своих объектах, тем самым высвободив необходимую мощность для обеспечения нормальных условий электроснабжения жилых домов.

— По данным сетевой организации, порядка двух дней еще будет такая проблема, но пока предпосылок к тому, что будет высвобождение мощностей по городу нет, — продолжил Е.Горлов.

Об отключениях света в торговых центрах «Симолл», «Новацентр», «Муссон» и «Лаванда» Севастопольэнерго сообщало во вторник, 16 июля.

Основная причина введения графика электроснабжения — отключение блока на Ростовской АЭС, которая предоставляет генерацию на юг России.

Неполадки на АЭС

Как сообщила пресс-служба Росэнергоатома, 16 июля в 15.21 из-за ложного срабатывания защиты был отключен первый блок Ростовской АЭС. При отключении система станции сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами.

Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта. В 22.28 после установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок No1 включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет.

Энергоблоки 1, 2 и 4 работают в штатном режиме. Третий энергоблок находится в плановом ремонте с 22 июня.