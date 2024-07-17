По Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за жары

С 15 по 19 июля в Крыму и Севастополе ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

Как сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, полуостров по-прежнему находится во власти тропических воздушных масс. 17-18 июля в степных районах Крыма ожидается сильная жара — 38...40°. На остальной территории полуострова максимальная температура воздуха составит 33...38°.

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, поэтому до 20 июля по Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Севастопольские синоптики обещают 17 и 18 июля максимальную температуру 34...36°, 19 июля — 32...34°, а 20 июля — 31...33°.