Нашествие медуз закончится примерно через месяц

Нашествие медуз в Черном море у берегов Крымского полуострова закончится примерно через месяц, сообщил ТАСС профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им.Вернадского Сергей Иванов.

Ранее в соцсетях появились фотографии, сделанные на северо-западе Крыма: в воде около прибрежных скал находились множество медуз Rhizostoma pulmo, также называемых корнеротами. В Институте биологии южных морей РАН сообщили ТАСС, что увеличение численности медуз в прибрежных водах произошло раньше обычного из-за аномально теплого лета: вода почти на месяц раньше прогрелась до температуры, которая благоприятна для размножения, и корнероты подошли к берегу на «брачный сезон».

«Массово размножающийся вид оказывается в ситуации неблагоприятной в отношении питания. Где-то через месяц все это закончится», — сказал С.Иванов.

При этом он подтвердил, что общая численность медуз в Черном море действительно возросла. Это связано с тем, что в последние десятилетия оказался нарушен механизм регуляции численности этих морских существ: их естественный враг — это мальки, но популяция именно этих видов рыбы сократилась в Черном море из-за глобального потепления и вылова в слишком больших количествах.

«Черное море — это живая экосистема, она постоянно меняется, пытается саморегулироваться. В середине прошлого века получилось так, что популяция видов крупной рыбы снизилась, в том числе из-за активного вылова, высвободилась кормовая база — и это привело к всплеску численности мелких видов рыбы. Тогда начали активно вылавливать мелкую рыбу — пик пришелся на 1970-1980-е годы, в 1990-е шел откровенный перевылов. И вот, в 1980-е годы у нас появился новый представитель морской биоты, который воспользовался появившимися излишками кормовой базы — желетелые, в данном случае мы говорим о медузах», — согласилась с Ивановым ведущий научный сотрудник отдела планктона ФИЦ «Институт биологии южных морей» РАН, кандидат биологических наук Юлия Загородняя.

Она пояснила, что Rhizostoma pulmo, как и некоторые другие виды, мигрировали в азово-черноморский регион из Средиземного моря. «К настоящему времени выросла их численность, расширился ареал обитания. Это связано с тем, что сложились комфортные для них условия: достаточная кормовая база, практически нет естественных врагов, они не являются объектом промышленного вылова (хотя в мире есть примеры, когда из медуз делают пищевые добавки или смазочные материалы), да и температура воды становится все более комфортной — ведь глобальное потепление уже нельзя отрицать», — уточнила Загородняя.