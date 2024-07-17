Покинувший место ДТП водитель оказался угонщиком, в наркотическом опьянении и ранее уже лишенным прав за пьяную езду.

Как сообщили в Госавтоинспекции Севастоопля, 16 июля в 16.00 на остановке «Улица Меньшикова» водитель на автомобиле Toyota Camry сдал назад, наехал на троллейбус и уехал с места ДТП.

В это же время в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя, что неизвестный угнал его Toyota Camry. Сотрудники ДПС уже в темное время суток заметили похожий по описанию автомобиль в транспортном потоке на пр.Генерала Острякова. Во время преследования автоинспекторам через громкоговоритель удалось убедить угонщика остановиться.

За рулем оказался 37-летний уроженец Дагестана, имевший внешние признаки наркотического опьянения, что позже подтвердило медицинское освидетельствование. По словам задержанного, он самовольно взял автомобиль своего знакомого, чтобы прокатиться.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее был лишен водительских прав за пьяную езду. По факту повторного управления в состоянии опьянения в отношении него возбуждено уголовное дело и составлены административные материалы. Водитель задержан и находится в ОМВД России по Гагаринскому району.

Автомобиль вернули законному владельцу.