Конфисковали электросамокат за пьяную езду

Крымчанин ездил на электросамокате пьяным. Суд отправил его на обязательные работы, а транспортное средство конфисковал в доход государства.

Симферопольский районный суд 16 июля заслушал необычное дело. 53-летнего жителя села Константиновка судили за управление электросамокатом в состоянии опьянения. В таком виде он ездил по селу Украинка. Нетрезвого мужчину остановили сотрудники ДПС, сообщили в пресс-службе Симферопольского районного суда Республики Крым.

Суд приговорил самокатчика к 320 часам обязательных работ. Его лишили права управлять любыми транспортными средствами на три года, а самокат конфисковали. Приговор вступит в силу через 15 дней.