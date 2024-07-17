Готовят к капремонту 18 детских садов

Акционерное общество «Севастопольстройпроект» подготовит проектную документацию для капремонта сразу 18 детских садов. Работы по всем контрактам нужно сдать до конца декабря текущего года.

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» заключила контракты с единственным поставщиком услуг — АО «Севастопольстройпроект». Компания должна подготовить проекты и сметы для капремонта 18 детсадов: №13 на ул.Шелковичной, №16 на ул.Лазаревской, №20 на ул.Ерошенко, №27 на ул.Хрулева, №28 на пр.Генерала Острякова, №29 на ул.Фильченкова, №32 на ул.Дунайской, №39 на ул.Надежды Островской, №71 на ул.Новикова, №89 на ул.Вакуленчука, №92 на ул.Блюхера, №112 на ул.Проспект Октябрьской революции, №114 на ул.Хрусталева, №120 на ул.Маршала Бирюзова, №133 на ул.Героев Бреста, и еще трех садиков в селах Верхнесадовое, Полюшко и Дальнее.

Суммы за составление проектно-сметной документации заплатят разные — от полутора миллионов рублей до почти четырех миллионов рублей. Дороже всего оценили проект ремонта детсада №133 на ул.Героев Бреста — 3,9 млн рублей, а самый дешевый проект — учреждение №13 на ул.Шелковичной — почти 1,5 млн рублей. Оплатят работы из городского бюджета и частично — из средств межбюджетного трансферта.

Почти все детсады постройки 60-70-х годов прошлого века. Самый «молодой» — на ул.Героев Бреста возвели в 1991 году. Им предстоит примерно одинаковый ремонт — крыши, потолки, полы. Также планируется заменить трубы водоснабжения и канализации, унитазы и раковины. Кроме того, во всех пищеблоках учреждений появится новая система принудительной вентиляции, а на входе — новая охранная сигнализация для вызова Росгвардии.

Некоторые проекты приходится переделывать

Напомним, что АО «Севастопольстройпроект» по своему проекту строит школу на ул.Верещагина. Сдать ее нужно было в 2022 году, но проект пришлось переделывать. Новый срок сдачи объекта — 2025 год.