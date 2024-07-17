Фестиваль оперы и балета «Херсонес» перенесли во Дворец культуры рыбаков

VIII Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» в этом году перенесли из Херсонеса во Дворец культуры рыбаков по соображениям безопасности, сообщили в пресс-службе Музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Перенос концертов, которые много лет проводили под открытым небом, связан с соображениями безопасности.

Организаторы фестиваля — АНО «Русские сезоны» и ООО «Вижн Медиа Центр» совместно с Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры России и правительства Севастополя.

Как сообщается, программа нынешнего фестиваля будет насыщенной и включит премьерные показы балетов и драматические спектакли.

Фестиваль откроется 29 и 30 июля в 19.00 на сцене ДКР всероссийской премьерой балетного спектакля «Грозовой перевал» по мотивам романа Эмили Бронте в постановке Севастопольского театра оперы и балета. Хореограф — Джона Пол Кук, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Артем Абашев.

Ведущие партии исполнят балерина МАМТ им.Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Рыжкова, Сергей Полунин, заслуженный артист России, приглашенный премьер Большого театра Александр Волчков, лауреат международных конкурсов, солистка Михайловского театра Екатерина Одаренко, ведущая солистка МАМТ им.Станиславского и Немировича-Данченко Валерия Муханова, артисты балета ведущих театров страны.

Билеты по цене от 1000 до 4500 рублей уже в кассе ДКР.

С 1 по 4 августа состоятся концерты «Классика Игоря Моисеева», а 8 и 9 августа заявлен драматический спектакль «Матросская тишина» в постановке Московского театра Олега Табакова.