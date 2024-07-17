Бывало и жарче

Рекорд жары в Севастополе пока не побит. Несмотря на то, что вторую неделю стоит аномальная жара, по утверждению синоптиков, бывало и похуже.

Пока рекорд июля — 37,2 градусов, зафиксированный в 2010 году, устоял, сообщила «Севастопольской газете» дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии Ирина Кахно.

По ее словам, высокий температурный фон в Севастополе отмечается с 9 июля, с этого дня среднесуточная температура превышает средние многолетние значения на 5-6 градусов.

Максимальная температура воздуха зафиксирована 16 и 17 июля, она составила 35,4 градуса.

Будет прохладнее

Однако уже в конце недели ожидается значительное понижение температуры, с прохождением холодного участка фронта.

— В настоящее время погода в Севастополе определяется блокирующим процессом, который не позволяет фронтальным разделам и холодным воздушным массам проникать на территорию Крымского полуострова и Черноморского бассейна, — пояснила И.Кахно.

Самый жаркий день в Севастополе с начала метеорологических наблюдений был 6 августа 2017 года. Столбик термометра поднялся до отметки +38,1°С. Прежний рекорд +37,8°С держался с 2010 года.