Аварию по газоснабжению устранили

Вчера был технический сбой в работе оборудования, газовая распределительная организация начала работу, авария была устранена, сообщил 17 июля и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов.

По его словам, из 38 домов, которые не получали газ, по состоянию на вечер в 22 дома газ уже пущен.

Теперь необходимо совместно с управляющей компанией и жителями необходимо поучаствовать в пуске газа в квартиры.

При этом он обратился к жителям домов быть с просьбой быть бдительными и , обязательно проверять, кто к ним приходит подключать газ.

– Нужно обязательно требовать подтверждающие удостоверения, что человек работает в сетевой компании, есть допуски для того, чтобы произвести пуск газа, – сказал Е.Горлов.

При этом он уточнил, что социальные объекты не были ограничены в подаче газа, они работали в штатном режиме.