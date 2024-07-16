От Республики Крым назначат новых сенаторов

Сенаторами в Совете Федерации от Республики Крым станут Герой России Юрий Нимченко и гроссмейстер Сергей Карякин. Такую информацию распространило Управление информации и пресс-службы главы Республики Крым.

В сообщении говорится, что глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал кандидатуры на пост сенаторов в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Крым, которые уже прошли необходимую процедуру согласования. Представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Крым станет Герой России Юрий Нимченко. Он участник СВО, военнослужащий 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота Российской Федерации. Героем России Ю.Нимченко стал в 2022 году. Экипаж танка старшего сержанта Ю.Нимченко при выполнении боевой задачи в районе дамбы Северо-Крымского канала в ходе молниеносного броска первым подавил сопротивление противника, уничтожив три вражеских танка. При попытке противника организовать контратаку вступил в бой и прицельным огнем за 40 минут уничтожил шесть танков и три БТР, нанес значительный ущерб живой силе противника.

Представлять Законодательный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации будет известный гроссмейстер симферополец Сергей Карякин. Он уделяет много внимания воспитанию подрастающего поколения, развитию шахматного спорта в республике, он постоянно демонстрирует твердую гражданскую позицию, участвует в организации сбора и отправки гуманитарной помощи.

С.Аксенов выразил признательность сенаторам Сергею Цекову и Ольге Ковитиди за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие Крыма и России. Их полномочия истекают в сентябре 2024 года.

С.Цеков был назначен сенатором в марте, а О.Ковитиди — апреле 2014 года. В 2019 году их полномочия продлевались еще на пять лет.