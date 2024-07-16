В Крыму пожарные ведут борьбу с огнем

Для ликвидации природных пожаров на территории полуострова привлечены более 500 специалистов и 92 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

«Сухая жаркая и ветреная погода, установившаяся на территории Республики Крым, стала причиной быстрого распространения природных пожаров. <...> Всего от РСЧС для ликвидации 5 пожаров привлечены 524 человека и 92 единицы техники», — говорится в сообщении управления.

По данным МЧС, загорания сухой растительности были зафиксированы и ликвидированы на 15 га в СНТ «Дружба» в Симферопольском районе, с.Урожайное, рядом с СПК «Полет» на территории на 15 га Феодосийского участкового лесничества, на двух гектарах территории Грушевского участкового лесничества в Белогорском районе, а также на 17 га в пгт Новофедоровка.

Третий день продолжается тушение пожара в Коктебеле. Площадь возгорания составляет 30 га. К ликвидации огня привлечена авиация МЧС России. С утра вертолёт Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды.