В колледжи и техникумы участников СВО принимают по квотам

Определены федеральная и региональная квоты для участников СВО, членов их семей, а также членов семей погибших участников СВО., поступающие в профессиональные образовательные учреждения города, рассказал 15 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента образования Максим Кривонос.

С 20 июня эти категории граждан могут поступать в 10 профессиональных образовательных организаций Севастополя.

По его словам, на 2024 -2025 годы предусмотрены 1978 мест в учреждениях профтехобразования, в том числе за департаментом образования и науки Севастополя – 1 730 мест, за департаментом здравоохранения – 248 мест. Уже сейчас подано 3 943 заявления на зачисление, из них 108 по квоте.

– В этом году в приемную кампания внесены изменения в связи с принятием новых федеральных гарантий участникам СВО, У них (и у их детей) есть первоочередное право зачисления в учебные учреждения. Есть также квота для сотрудников МЧС, Росгвардии, а также граждан, которые проходили службу на буксире «Василий Бех», – сказал М.Кривонос.

Он также объяснил существование двух квот на поступление в колледжи и техникумы: федеральная для участников СВО (и их детей) и региональная, определенная нормативными документами, это жены, родители, падчерицы, пасынки.

Представители данных категорий могут подать документы тремя способами: через госуслуги, лично при посещении колледжа или техникума, отослав документы Почтой России.

Комплект документов включает паспорт, документ об образовании, фотографии и справки, подтверждающие льготу.

М.Кривонос пояснил, что приемная кампания объявлена до 15 августа, но при наличия бюджетных мест прием будет продлен. В случае же невостребованности квоты, на свободные места будут зачислять абитуриентов-очередников.