Службы доставки еды работают с нарушениями

В Крыму и Севастополе провели мониторинг предприятий, которые готовят и доставляют еду. Все проверенные севастопольские предприятия имели нарушения.

По результатам проверки объявлено 116 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а также выдано 10 рекомендаций по их соблюдению, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю.

Из проверенных на полуострове 132 предприятий, 33 работали без регистрации в системе ФГИС «ВетИС»-«Цербер», а это обязательное требование законодательства к такому виду деятельности. Некоторые забыли указать, где находится их производство. Но хуже всего, что продукты животного происхождения — мясо, молоко, яйца, рыба — поступают на предприятия без ветеринарных сопроводительных документов. Это удалось выявить при мониторинге электронной системы «Меркурий».

В ситуации, когда нельзя отследить оборот продукции, не исключено попадание на стол потребителю некачественной и опасной еды, предупреждают в Россельхознадзоре.

По результатам проверки объявлено 116 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а также выдано 10 рекомендаций по их соблюдению, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю.

Всего в 2024 году сотрудники управления организовали 132 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия с предпринимателями. Для мониторинга использовались открытые интернет-ресурсы, где службы доставки еды размещают свою рекламу и меню, а также анализировались данные в компонентах ФГИС «ВетИС» – «Цербер» и «Меркурий». В Севастополе такую проверку мониторингом прошли 23 предприятия. Оказалось, что все 23 работают с нарушениями.

В июне в России были выявлены случаи массового отравления салатом из фасоли. Люди заказывали еду через сервис доставки «Самокат». Почти 150 человек попали в больницы с диагнозом «ботулизм».