Разработают нацпроекты для семьи и молодежи

В России построят сотни новых детских садов, женских консультаций, продлят программу материнского капитала и откроют в вузах комнаты матери и ребенка. Всесторонняя поддержка семей будет оказываться в рамках новых нацпроектов — «Семья» и «Молодежь и дети».

Семья — многодетная

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию сразу по двум национальным проектам «Семья» и «Молодежь и дети». Он рассказал об этапах их подготовки и сообщил, что особенное внимание уделят многодетным семьям, сообщила пресс-служба кабмина России.

«Продолжится программа материнского капитала. С 2026 года будет предусмотрена ежегодная семейная выплата работающим мамам и папам, у которых двое и более малышей. Необходимо также сконцентрировать усилия на том, чтобы молодые родители могли совмещать профессиональную деятельность или учебу с воспитанием детей», — заявил М.Мишустин.

Одно из предложений — открыть в вузах комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания дошкольников. Благодаря этому молодые родители смогут спокойно сдать экзамен или посетить лекции, если ребенка не с кем оставить.

При этом детских садов будут строить еще больше. Особенно в тех населенных пунктах, где в них есть очередь. Существующие садики продолжат ремонтировать. Кроме того, планируется увеличить количество женских консультаций, а молодым семьям помогут решить квартирный вопрос.

О пожилых позаботятся

О старшем поколении тоже позаботятся в рамках нацпроекта «Семья». Их будут вовлекать в активную деятельность, включая волонтерство. Правительство продолжит развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Планируется, что к концу 2030 года такой помощью смогут воспользоваться до полумиллиона человек. Речь идет о комплексном социальном и медицинском обслуживании на дому и сопровождении в разных жизненных ситуациях.

Акцент на подготовку инженеров

В России проживает 37 миллионов граждан от 14 до 35 лет. Все они относятся к молодежи — это практически четверть всех жителей государства. А вместе с детьми от трех лет — цифра приближается к 55 миллионам, рассказал М.Мишустин.

При реализации нацпроекта «Молодежь и дети» уделят внимание развитию инфраструктуры, строительству и ремонту общеобразовательных организаций и обновлению материально-технической базы педвузов.

«По инициативе главы государства за шесть лет во всех округах Российской Федерации предстоит сформировать сеть из 12 передовых, флагманских школ. В них будут использоваться современные практики обучения. Главная цель — сделать так, чтобы дети получали знания в комфортных условиях, могли попробовать себя в творчестве, науке, спорте», — заявил М.Мишустин.

В вузах будет выстраиваться сеть кампусов мирового уровня. Через 12 лет их появится не менее 40. Сделают акцент на подготовке инженерных кадров, для это в вузах откроют передовые инженерные школы.

В состав этого национального проекта «Молодежь и дети» войдут девять федеральных, которые объединят все меры поддержки детей и молодежи, а также скоординируют деятельность разных ведомств.

Запуск новых нацпроектов планируется в следующем году, а реализовать их должны до 2030 года.