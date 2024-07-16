Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Коктебеле

Сорок гектаров под Карадагом горят второй день из-за искры от болгарки.

Сотрудники полиции установили виновника крупного природного пожара в районе Коктебеля в Крыму. Он начался из-за возгорания сухой травы от искры во время резки металла болгаркой.

«Предполагаемого виновника возникновения крупного пожара выявили мои коллеги в Крыму», — написала в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее информации, к пожару привели действия 50-летнего местного жителя, который выполнял строительные работы в одном из домовладений. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Природный пожар вблизи Коктебеля в Крыму начался днем 15 июля. К утру 16 июля его удалось локализовать на площади 40 га. В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение огня на значительной площади заповедника «Карадагский».

Пожарные работают в труднодоступной горно-лесной местности в сложных условиях. Подвоз воды осуществляется с помощью высокопроходимой техники. Тушение осложняет жара и ветер. Тушение продолжают порядка 300 специалистов, более 30 единиц техники и вертолеты МЧС и Росгвардии.