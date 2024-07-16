Не оставляйте велосипеды в кустах!

В Гагаринском районе женщина спрятала два своих велосипеда у подъезда в кустах, но их украли. Злоумышленниками оказались пара приятелей — они пытались «замести» следы преступления, но это им не помогло.

«Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на многоэтажном доме. Чтобы избежать разоблачения, один из похитителей во время совершения кражи скрыл лицо футболкой», — рассказали в пресс- службе УМВД России по Севастополю.

32-летняя жительница многоквартирного дома, видимо, не раз оставляла свои велосипеды стоимостью 27 тысяч рублей у подъезда. Но ранее судимые мужчины 37 и 34 лет решили этим воспользоваться. Велосипеды они угнали, а потом продали знакомому.

Футболка на голове одного из похитителей не помогла — их задержали. Теперь за кражу велосипедов они снова отправятся за решетку.