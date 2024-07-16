Могут оштрафовать за дискредитацию участников СВО

За дискредитацию российской армии 19-летнего юношу могут оштрафовать на 50 тысяч рублей. Более точную сумму назовет Нахимовский районный суд.

Сотрудники полиции обнаружили в соцсетях комментарии пользователя, который оскорбительно высказывался в отношении участников СВО. Комментарий прочитали другие пользователи. Нарушителем оказался недавний выпускник одной из севастопольских школ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В отношении молодого человека составили административный протокол, который передадут в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.