Каждый третий выпускник СевГУ — краснодипломник

Красивые платья, счастливые лица, обязательное фотографирование на память у стенда-фотозоны — приметы ежегодного праздника вручения красных дипломов выпускникам Севастопольского госуниверситета.

За плечами годы неустанных трудов в школе, потом в вузе, и все ради желанной «корочки» красного цвета, которая должна стать проводником в мир успеха и благополучия, а для кого-то дальнейшей учебы в магистратуре или в аспирантуре.

В 2024 году из 1248 выпускников СевГУ краснодипломников — 476 по самым разным специальностям — от программистов и кораблестроителей до лингвистов и психологов. Как прозвучало на торжественном мероприятии, впервые дипломы получили выпускники направлений «Ядерная энергетика и теплофизика», «Конструирование и технология электронных средств», «Менеджмент образовательной организации» и «История и обществознание».

В этот день всё было для них: поздравления и пожелания в стихах и прозе, а еще песни и танцы и заверения в том, что именно они самые-самые, незабываемые, уникальные, перспективные! Сегодня их звездный час: ими восхищаются, у них берут интервью, их называют интеллектуальной элитой, будущим города и страны.

«Севастопольская газета» также поинтересовалась планами ребят на будущее.

Алена Илюшина: «Я получаю сегодня диплом бакалавра по специальности «Финансы и кредит», являюсь победителем Международной олимпиады по финанствой безопасности, которая проходила в «Сириусе». У меня много научных достижений, поэтому сегодня я отмечена, как одна из лучших студенток. Горжусь своими достижениями! Проделано много работы, но я справилась благодаря поддержке преподавателей и моей семьи. В моих планах — переезд на Дальний Восток. Я также сейчас дистанционно поступаю в магистратуры Москвы и Санкт-Петербурга. Для начала, хочу приобрести опыт работы в качестве финансового аналитика в рыбной промышленности. Меня интересует эта тема, а дальше после окончания магистратуры перееду в столицу, имя со стартовый капитал».

Мария Бедарева: «Необычно произносить, но я выпускница Института общественных наук и международных отношений по специальности «Русский язык и межкультурные отношения». Очень рада, что окончила университет. Это была прекрасная пора, с трепетом буду вспоминать эти четыре года. Параллельно я работала в школе №24. Думаю, что продолжу работать там потому что от детей исходит такое тепло, позитив! Убеждена, что знания — это очень важно».

Прасковья Скворцова: «Сегодня получу диплом бакалавра Института общественных наук и международных отношений. Закончили, отмучились и теперь можем работать. Я хочу заниматься образованием детей в каких-то частных образовательных учреждениях, возможно, открою какую-то свою школу. Может быть, стану репетитором по русскому, английскому языкам».

Дарья Корниюк: «Также, как Маша и Даша, я теперь дипломированный филолог. Надеюсь, что буду изучать выбранную специальность, как раз сейчас планирую поступить в магистратуру».

Дмитрий Зеленкевич: «Я — выпускник магистратуры Института электроники и радиотехнических систем, специальность «радиотехника». Планирую поступать в аспирантуру и продолжать заниматься наукой. Как и все, кто здесь сегодня собрался, я отличник и краснодипломник».

«... желаю вам стать профессионалами, никогда не останавливаться в самосовершенствовании. И вот это постоянное движение вперед и вверх — очень важная черта человеческого характера. Помните, что любая работа — это и ваша самореализация. Это доход, достаток вашей семьи. Каждая профессия нужна людям, — напутствовал ребят ректор СевГУ Владимир Нечаев.