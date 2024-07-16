Из-за жары отключают электроэнергию

Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма в связи с аномально высокими температурами воздуха в Севастополе выведен график временного отключения.

Как сообщили в Севастопольэнерго, график отключения введен в городе по команде диспетчера Филиала ФО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ, который осуществляет оперативное управление объектами электроэнергетики на территории Республики Крым, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей.

16 июля с 14.30 до 16.30 были отключены потребители в Балаклаве, в районе 5-го и 10-го км Балаклавского шоссе, хутора Лукомского, села Флотского, Фиолента, балок Юхариной и Бармана, Крепостного, Фиолентовского, Монастырского и Камышовского шоссе.

С 16.30 до 19.00 планируется отключить электроснабжение в торговых центрах «Симолл», «Новацентр», «Муссон», «Лаванда», частично на Фиолентовском шоссе, на Фиоленте, в Стрелецкой, Камышовой, в 5-м микрорайоне, в районе пр.Острякова и Корабельной стороны, на Дергачах.

Веерные отключения, связанные с аномальным температурным режимом, введены и в Крыму для сохранения целостности энергосистемы. Жителей просят экономно относиться к электроэнергии и выключить лишние электроприборы.

Аномальная жара сохранится на юге России до конца недели. В Краснодарском крае синоптики ожидают до +43. В Крыму прохладнее — 36-38 градусов.