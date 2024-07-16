День вожака — праздник для собак и их хозяев

Как утверждают организаторы, фестиваль уникален для Крыма и не имеет статуса каких-либо официальных соревнований. Это своеобразный праздник-выставка собак самых разных пород — от милах йорков, шпицев, мальтийских болонок и модных теперь джеков расселов до редких тайских риджбеков и грозных питбулей, малинуа и немецких овчарок. Впрочем, вопрос о чистоте пород на фестивале не стоит в принципе. Здесь рады и чистокровкам, и метисам, в ком намешаны несколько пород.

На этот раз День вожака провели в рамках Бельбекской ярмарки, что только добавило кинологическому мероприятию колорита, красок и вкуса. Несмотря на откровенную жару, организаторы постарались создать условия для всех, для собак, в том числе: для них натянули теневые навесы, а по всей территории расставили миски и баклажки с водой.

Мероприятие привлекло много посетителей. На фестиваль приехали целыми семьями: отдохнуть на природе и заодно поболеть за своего четверолапого любимца. Подобный фестиваль для собак — своеобразный выход в свет.

— Такие события украшают наш Крым. Сегодня мы этим фестивалем еще и еще раз говорим об ответственности перед нашими питомцами, — рассказала «Севастопольской газете» директор офиса перспективного развития АО «Корпорация развития Республики Крым» Елена Юрченко.

Сами организаторы и в шутку и всерьез назвали фестиваль «сбором стаи» и перво-наперво объявили участвующие в фестивале команды. Кинологический дрессировочный клуб «Дай лапу» занимается в том числе ноузворком — поиск предмета по запаху. Клуб «Драйв» представлял направление аджилити — кинологический вид спорта, в котором собака под управлением хозяина преодолевает полосу препятствий (трассу) на скорость и точность.

От Севастополя на фестиваль приехала дрессировочная команда К-9R, тренеры Сергей и Ирина Таран.

Собакам и их хозяевам также предложили пообщаться с профессиональным хендлером — человеком, готовящим собак к представлению на выставках и соревнованиях.

Кстати, севастопольцев на фестиваль приехало немало, в том числе депутат Законодательного собрания Татьяна Щербакова. Она привезла свою собаку- метиса Катану, взятую из приюта. Катану привезли, чтобы поучаствовать в «Веселых стартах», посмотреть на показательные соревнования по ноузворку и проконсультироваться на этот счет со специалистом. Кроме того, фестиваль, по мнению Т.Щербаковой, поможет в социализации Катаны, с чем у нее еще недавно были проблемы.

Программу насытили разнообразными активностями. В «Веселых стартах» или в «параде собак» можно было принять участие всем желающим: попробовать преодолеть полосу препятствий и «аллею соблазнов», на которой нужно было удержаться от желания попробовать многочисленные «вкусняшки» из чужих мисок. Получилось — вот тебе заслуженный лакомый приз!

Новинкой фестиваля этого года стал конкурс «Модная лапа» — демонстрация собачьих нарядов, в том числе дизайнерских. Жюри оценивало и familylook — парные костюмы собачки и ее хозяина. Каких костюмов там только не было: собака-повар, собаки в тельняшках, собака в изящном костюме морячки, парные свадебные костюмы, пираты. А красную шапочку сопровождал чехословацкий влчак — ну, просто настоящий серый волк из сказки!

Самое интересное оставили «на закуску», когда на ринг вышли собаки — защитники, продемонстрировавшие природную мощь и завидную обученность в деле охраны и защиты.

На этой впечатляющей ноте и завершился фестиваль с пожеланием встретиться через год.