Дефицит строителей хотят решить программой профессионалитета

О необходимости разработки программы профессионалитета для средних специальных учебных заведений Севастополя зашла речь 15 июля на аппаратном совещании в правительстве города.

Первым, по словам губернатора Михаила Развожаева, в программу должен войти Севастопольский архитектурно-строительный техникум. Патронировать программу мог бы консорциум строительных организаций города.

— Еще раз поговорите, потому что это кадры. Дефицит рабочей силы нарастает, особенно в строительном направлении. Понятны проблемы и с завозной рабочей силой: видим все тенденции. Поэтому в интересах наших крупных строителей надо собрать всех. Наши строительные консорциумы могли бы стать хорошим шефом для нашего Архитектурно-строительного техникума с точки зрения практики, оборудования и инвестиций в само здание, — обратился он к членам своего правительства.

Глава города поручил провести совещание и доложить о результатах вместе с коллегами из департамента образования.

Профессионалитет — это образовательная программа в колледжах, которая позволит выпускать высококвалифицированных специалистов для ведущих предприятий региона.