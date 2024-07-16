Беспилотник «Барабульку» испытывают на Сахалине

Ученые научно-образовательного центра «МореАгроБиоТех» создали беспилотник «Барабулька» и сейчас представляют его в Южно-Сахалинске. Кроме «Барабульки» севастопольцы привезли беспилотник для уборки морского мусора «Скорпион», платформу «Сарган» и телеуправляемый подводный аппарат «Херсонес».

«У них большой потенциал использования в области научных исследований морских экосистем, изучении морской флоры и фауны, сборе информации о климатических и экологических изменениях, обнаружении и мониторинге подводных объектов — например, реликвий», — сообщили о своих разработках в пресс-службе НОЦ «МореАгроБиоТех».

Так, «Сарган» используется для отработки систем связи и управления, «Херсонес» незаменим в археологических экспедициях во время подводного осмотра, «Скорпион» должен справляться с морским мусором и загрязнениями.

Компактный и мобильный

«Барабульку» можно задействовать в научно-исследовательских и поисково-спасательных работах, мониторинге экологической обстановки, патрулировании и охране акватории.

Еще одна отличительная особенность нового морского дрона — он легко разбирается и собирается, буквально за одну минуту. Даже инструменты не понадобятся. Модульная конструкция «Барабульки» состоит из трех отсеков, поэтому его легко перевозить.

Сейчас на сахалинском озере Тунайча проходит тестирование морских дронов и учения, на которых станет понятно на что способны новые беспилотники.

В проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024» принимают участие более 4,5 тысячи человек из 78 российских регионов. Он начался 8 июля и продлится до 21 июля. В основном внимание уделено беспилотным летательным аппаратам. Участники протестируют 65 сценариев применения дронов, продемонстрируют более 30 видов современного российского оборудования для обнаружения и защиты объектов от БПЛА.

В 2022 году проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2022» проходил с 5 по 20 июля одновременно на трех площадках: в Севастополе, Москве и Южно-Сахалинске. В очно-заочном формате участие в нем принимали почти семь тысяч человек — это команды из 128 российских вузов, более 200 индустриальных партнеров, представители бизнеса и власти, институтов развития и отраслевых экспертов из регионов страны.