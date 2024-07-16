Аномальная жара сохранится на юге России до конца недели

«Южная Россия истосковалась по дождям — такой засухи здесь не было 15 лет. Циклоны упрямо не идут в регион, вместо этого оставляя все осадки в средней полосе и Предуралье. <...> Сегодня в южных широтах воздух раскалится до 35-40 градусов. Местами в Приазовье и на Кубани будет еще на два-три градуса жарче. Антициклон продолжит доминировать на юге до конца недели», — цитирует сообщение ТАСС.

Причина аномальной жары — стационарный антициклон, который уже долгое время управляет погодой в Европейской России. В понедельник, 15 июля, он позволил фронтам циклонов пробиться лишь на северо-запад и восток Русской равнины, в то же время в центре и на юге формировались изолированные очаги внутримассовой кучево-дождевой облачности. Такие тучи обычно влаги приносят немного. Отсутствие дождевых облаков позволит солнцу и дальше прогревать приземный слой атмосферы.

Жара и сильнейшая засуха стали условиями для природных пожаров на юге России. На большей части территории региона увлажненность сейчас не дотягивает даже до 10% от нормы, это чрезвычайно мало. Последний раз нечто подобное наблюдалось только в 2009 году.

Уточняется, что до конца недели пожароопасность останется чрезвычайной. В Симферополе вплоть до четверга после полудня сохранятся рекордные 36-38 градусов. В пятницу и субботу в Крыму возможны грозовые ливни, и зной немного ослабнет. Однако рассчитывать на нормализацию пожарной обстановки не стоит, поскольку из-за молниевых разрядов могут возникать новые очаги возгораний.