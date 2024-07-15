Жара на юге России продолжается

Температура воздуха поднимется до 42 градусов на юге страны в ближайшие дни, сообщил ТАС С научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Высокие температуры воздуха прогнозируются в южной половине Европейской части России. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях [температура ожидается] до 39-42 градусов. Продолжается очень жаркая погода», — сказал метеоролог.

В Крыму прогнозируется до +38 градусов.

«В ближайшие трое суток — 15-17 июля — Крым, по прежнему, будет находиться во власти тропических воздушных масс, будет сухо и жарко. На полуострове ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы», — сообщали в Крымском управлении по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз от севастопольских синоптиков: 15 июля дневная температура воздуха — 33-35°С, 16 и 17 июля — 34-36°С. Температура воды в море 24-25°С.