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За скрытый автомобильный номер накажут строго

Свинцова Анна

За сокрытие номеров на транспортных средствах водителей будут лишать прав на срок до полутора лет. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении.

В новых поправках к закону предлагается усилить ответственность за использование различных технических устройств, которые некоторые автовладельцы устанавливают на регистрационные номера.

Водители изобретают массу хитростей: закладывают в рамку пластиковые карточки, заслоняющие одну из цифр или букву, ставят магнитные картинки или устанавливают специальные рамки-перевертыши, наклейки и пленку. При этом нелегальные устройства даже продаются в интернет-магазинах. Раньше автомобилистам удавалось за это уходить от ответственности, но уже скоро все изменится. Нечестных водителей будут лишать прав на срок от одного года до полутора лет, а устройства конфискуют.

«За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков», — сообщает пресс-служба Госдумы РФ.