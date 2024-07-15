В лагере в Евпатории отравились дети

Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым проверяет информацию о массовом заболевании детей в детском учреждении.

В СМИ сообщалось, что в детском лагере в Евпатории не менее 19 детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи проводят доследственную проверку и установление обстоятельств происшествия, говорится в сообщении пресс-службы СК.

Нарушения санитарного режима

На сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщается, что 26 детей госпитализированы после отравления в детском лагере «Каламитский бриз» в Заозерном под Евпаторией, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными. По состоянию на 15 июля состояние детей удовлетворительное.

Эпидемиологическое расследование выявило нарушения при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших, что способствовало распространению инфекции.

В лагере проводится дезинфекция.