В автошколах повысят требования

В Севастополе ужесточат требования к обучающимся в автошколах из-за роста ДТП по вине неопытных водителей. Только за полгода в городе произошло 20 таких аварий, в которых 32 человека получили травмы.

В Госавтоинспекции Севастополя состоялось совещание с руководителями автошкол. Встреча была необходимой из-за увеличения аварийности на дорогах по вине водителей со стажем менее двух лет.

«Представителям автошкол было рекомендовано усилить контроль и ужесточить требования к обучающимся, чтобы выпускники специализированных образовательных учреждений не пополняли трагический список пострадавших в результате автокатастроф», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Севастополю.

Обучение в автошколах решили усовершенствовать — в Госавтоинспекции уже начали составлять план работы.