Тушили пожары на Мекензиевых горах и у Верхнесадового

Три пожара на открытых территориях тушили в Севастополе на выходных 13 и 14 июля.

Как сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова 15 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя, горело 2,2 га Мекензиевское участковое лесничество, возгорания на площади в два гектара также зафиксировано в районе села Верхнесадовое и под Балаклавой. Всего в тушении огня приняли участие более 50 человек. Ущерба имуществу не допущено, пострадавших нет.

— Причины устанавливаются, у нас есть алгоритм действий, мы работаем с правоохранительными органами. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, усугубленное жарой, — доложила Ю.Гаврилова.

Она отметила, что сложная ситуация по пожарам не только на Крымском полуострове, но на всем юге России.

Руководитель Севприроднадзора обратилась к жителям города с призывом соблюдать правила пожарной безопасности и не игнорировать запрещающие сообщения в соцсетях и на сайтах профильных служб.

— В тени у нас сейчас 41 градус! Пожар распространяется мгновенно, мы не должны этого допустить. Звонки принимаются в круглосуточном режиме по телефону «112», — напомнила Ю.Гаврилова.

Губернатор М.Развожаев распорядился на это усилить патрулирование охраняемых природных территорий, особенно в районе Ласпи и Батилимана и поручил обсудить с военными возможность мониторинга ситуации с помощью квадрокоптеров.

Горело и на Северной стороне

В понедельник, 15 июля, горела сухая трава на 6 га в районе ул.Энергетиков на Северной стороне. В ГУ МЧС России по Севастополю сообщили, что пламенем повреждена одна деревянная постройка площадью 5 кв.м, людей там не было. Пожар локализован. Его причины и обстоятельства устанавливаются.