В июне жители города возмутились неработающим туалетом в Динопарке. В чате вице-губернатора Евгения Горлова представители горхоза объяснили, что туалет не откроется раньше середины июля, так как «проходит ремонтно-восстановительные работы после очередного акта вандализма».

На самом деле туалет проходил «оценку права пользования на условиях аренды». Соответствующий документ подготовил оценщик Антон Трубчиков. Он произвел анализ рынка объекта оценки с точки зрения ситуации в российской экономике. Беря во внимание, что индекс промышленного производства и потребительская активность продолжают в стране демонстрировать высокие темпы роста, как и реальные доходы населения, а уровень безработицы достиг минимума, эксперт на 33 страницах при помощи разных оценочных подходов вывел, что «рыночная стоимость права пользования туалетным модулем (длина 7000 мм х ширина 2400 мм х высота 2500 мм), входящего в состав имущественного комплекса «Рыбацкий сквер» по ул.Павла Корчагина в Гагаринском районе города Севастополя, рассчитанная на дату проведения оценки составляет: 5572 рубля в месяц (с НДС)».

Итоги аукциона подведут итоги аукциона 26 июля.