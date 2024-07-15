Третья партия зарегистрирована на выборы в заксобрание

КПРФ стала третьей партией, прошедшей процедуру регистрации своего списка кандидатов в СГИК, ранее были зарегистрированы списки местных отделений ЛДПР и Компартии «Коммунисты России».

Предоставившим списки Единороссам, Справедливороссам и «Новым людям» Севгоризбирком рекомендовал привести документы в соответствие с требованиями законодательства и попытаться зарегистрировать их еще раз.

Всего на выборы в заксобрание Севастополя заявились семь партий, одной из них — «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в регистрации отказали.