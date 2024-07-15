Транспорт обещают обезопасить еще больше

По словам директора департамента транспорта Станислава Таматаева, в ведомстве разработали алгоритм действий при каждом сигнале. Различие между одним и другим заключается в том, что при сигнале «Воздушная тревога» пассажирам рекомендовано покинуть транспорт и идти в ближайшее укрытие, а при сигнале «Баллистика», напротив, находиться в транспортном средстве, заняв (по возможности) место в проходе салона, подальше от окон.

Отдельно разработан порядок действий для водителей и экипажей катеров. Если при сигнале «Баллистика» водитель автотранспортного средства немедленно останавливается, занимает правый ряд для обеспечения проезда спецтранспорта, рекомендует пассажирам остаться внутри машины и контролирует, чтобы они заняли место внутри транспортного средства, то на водном транспорте капитан катера или парома должен завершить движение до швартовки. При сигнале «Баллистика» пассажиры остаются внутри парома или катера.

На автовокзале пассажиры и персонал должны проследовать в укрытие в здание МФЦ, но при сигнале «Баллистика» остаться внутри транспортных средств.

По словам С.Таматаева, большая часть работников общественного транспорта (1304 человека) уже обучены действиям во время воздушной тревоги, направлены на курсы еще 48 человек: кондукторы, контролеры, механики. До конца июля примерно две тысячи человек уже пройдут обучение по оказанию первой медпомощи.

В каждом транспортном средстве должна быть аптечка, в которой обязательно должны быть жгут, бинт, ножницы и другие средства для оказания помощи при травме.

– Мы закупили сейчас 680 медкомплектов, которыми будем оснащать транспортные средства, – пообещал С.Таматаев.