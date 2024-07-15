Судятся из-за катеров и троллейбусов

Севэлектроавтотранс требует через суд неустойку из-за просрочки поставок катеров. А ответчик — Государственная транспортная лизинговая компания — еще в прошлом году подала на Севэлектроавтотранс иск с требованием оплатить поставленные троллейбусы.

В Арбитражный суд Севастополя 4 июля поступило исковое заявление от ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» к Государственной транспортной лизинговой компании ( ПАО «ГТЛК»). Севастопольское предприятие требует заплатить неустойку в размере более 69 млн рублей. В марте Севэлектроавтотранс подавал иск на ГТЛК почти на 300 млн рублей.

Судя по всему, речь идет о катерах. Договор на постройку пяти пассажирских судов был подписан в 2019 году. Первый катер должны были поставить до 30 июня 2021 года, а к осени 2022 года — все пять пассажирских судов. В сентябре договор продлили еще на два года. Предварительное судебное слушание по требованию неустойки назначено на 8 августа.

В ответ требуют неустойку за троллейбусы

Но еще раньше, осенью прошлого года ПАО «ГТЛК» обратилось в Арбитражный суд с заявлением на Севэлектроавтотранс. Компания требует заплатить неустойку в размере почти 33 млн рублей за новые троллейбусы, приобретенные по госпрограмме в лизинг. Слушание дела несколько раз переносили. В марте 2023 года «ГТЛК» уже взыскал с севастопольских троллейбусников более 300 млн рублей задолженности по лизинговым платежам.

2017 года город получил по госпрограмме 228 новых троллейбусов. Как раз с оплатой за них и возникли проблемы.

На сайте Арбитражного суда Севастополя говорится о том, ГТЛК требует оплатить неустойку в размере 32,9 млн рублей, а судебное разбирательство отложено на 29 июля.

Судятся с судоремонтным предприятием

Еще одно дело, которое рассматривает Арбитражный суд — это иск Севэлектроавтотранса к астраханскому судоремонтному предприятию «А-Шиппинг». ГУП требует заплатить более 30 млн рублей неустойки за просрочку выполнения работ по контракту и свыше 115 млн рублей «упущенной выгоды». Предприятие должно было до апреля текущего года отремонтировать пассажирские катера. Судебное заседание назначено на 30 июля.