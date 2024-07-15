Севастополь в списке регионов, где продолжат оформлять семейную ипотеку

Льготная программа кредитования по ставке до 6% годовых для семей с детьми, которая должна была завершиться в июле этого года продлена до 2030 года по поручению Президента России.

Семьи, в которых есть двое несовершеннолетних детей, но нет детей до 6 лет или детей-инвалидов, могут приобрести жилье только на территории 35 регионов с низким объемом строительства или имеющих индивидуальные программы развития, или в малых городах с населением до 50 тысяч человек, за исключением территорий Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. А ипотеку на покупку или строительство дома можно оформить в любом регионе.

Севастополь вошел в список регионов, в которых семейную ипотеку могут оформить семьи с двумя несовершеннолетними детьми независимо от их возраста и от численности населения города или населенного пункта, сообщила пресс-служба заксобрания.

Первоначальный взнос по ипотеке составит не менее 20% от стоимости жилья, а при рождении ребенка можно также рефинансировать ранее выданный кредит. Сумма кредита для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит до 12 миллионов рублей, для остальных регионов России — до шести миллионов рублей.