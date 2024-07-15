Проверили законность застройки и возбудили уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело по фактам незаконной застройки в Казачьей бухте. Общественники несколько лет обращались к городским чиновникам сначала с просьбой не вырубать кедры, сосны, туи и фисташки, а потом — сохранить братскую могилу советских воинов.

Весной текущего года инициативная группа, состоящая из военнослужащих и активистов из общественных организаций, записала видеобращение для президента РФ. Общественники заявили, что за последние семь лет строительная компания вырубила тысячи деревья и кустарников. Но последней каплей стало то, что девятиэтажный дом планируется возвести рядом с братской могилой.

Видеобращение распространилось по соцсетям. Тогда председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьев провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Проверка длилась более двух с половиной месяцев.

«В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела контролируется в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Многоэтажку у братского захоронения девяти советских воинов в районе Казачьей бухты возводит ООО «Стандарт Строй» (ранее — «РБК-строй», сейчас — «КБРСГ»). Эта компания является застройщиком проблемного долгостроя — жилого комплекса «Скифия». Жители Казачьей убеждены, что застройщик пытается снести памятник, развернув стройку на месте вырубленного сквера, заложенного в память о павших освободителях города.