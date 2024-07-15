Приходится по 23,3 квадратных метра на каждого севастопольца

В 2023 году в России введено более 110 миллионов квадратных метров жилья. Больше всего жилья в расчете на одного человека строится в Краснодаре, Новороссийске и Черкесске, меньше всего — в Мурманске, Братске и Петропавловске-Камчатском.

В рейтинге, составленном РИА Новости, из ста российских городов Севастополь по объемам введенного жилья (480,3 тыс.кв.м) в пересчете на одного жителя оказался на 29-м месте, Симферополь — на 73-м (168 тысяч кв.м). При этом в Симферополе лишь 13,8% введенного жилья — городское. В Севастополе же всё построенное отнесено к этой категории.

Интересные цифры приведены в рейтинге по обеспеченности населения жильем. Просторнее всего живут во Владикавказе — 40,3 кв.м на одного жителя. Краснодар на втором месте с 39,0 кв.метрами. Севастополь на 91-м. Здесь каждый житель «ютится» на 23,3 кв.метрах. Позади Севастополя — Москва — 22,2. В Симферополе и того хуже — 18,1 кв.м — предпоследнее 99-е место. Замыкает список город Кызил — 17,0 кв.метров на жителя.