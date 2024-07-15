Покушение на общественника расследовано

За миллион рублей два жителя Феодосии по заданию украинских спецслужб два раза пытались взорвать блогера и общественника.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37 и 38-летних жителей Феодосии, являющихся гражданами Украины. Они обвиняются в умышленном причинении смерти человеку в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по найму и по мотивам политической ненависти, если преступление не было доведено до конца; незаконных приобретении, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью, повреждении чужого имущества.

Управлением по расследованию особо важных дел Следкома установлено, что в украинские спецслужбы через мобильный мессенджер склонили жителя Феодосии к сотрудничеству. Для проверки кураторы предложили кандидату поджечь любой автомобиль с буквой «Z». Задание было выполнено в ночь на 22 февраля.

Основным заказом было устранение общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО. За его убийство кураторы обещали миллион рублей. Во время первого покушения, в июне 2023 года, дистанционное управляемое устройство не сработало. Вторая попытка была предпринята вечером 12 июля 2023 года. Во дворе дома в Феодосии взорвался начиненный взрывчаткой мопед. Три проходивших мимо женщины получили различные травмы.

Подозреваемые были установлены и задержаны в ходе спецмероприятий сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России. В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.

Оба фигуранта уголовного дела свою вину признали в полном объеме, дав исчерпывающие показания.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.