Остановку у памятника «134-му гаубичному полку» пообещали все-таки сделать

Как выяснилось 15 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя, такое обещание руководство департамента транспорта уже давало, но не выполнило. В результате жители нескольких садовых товариществ вынуждены добираться до станции «Мекензиевы горы» несколько километров пешком. Говорят, что пообещать-то пообещали, но потом рассказали, что деньги кончились.

– В планах она была действительно на 2024 год, но потом приоритеты сместились, надо было остановки разместить на Фиолентовском шоссе. Посмотрим, сделаем, – ответил на вопрос губернатора Михаила Развожаева директор дептранса Станислав Таматаев.

Такой ответ явно не понравился главе города.

– Вот вы приоритеты смещаете внутри, а потом людям рассказываете. Такие вещи непосредственно связаны с обычными простыми потребностями, тем более, что вы сами дали обещание. Если обещаете, должно быть сделано в те сроки, которые назывались, – отреагировал он на пояснения подчиненного.

Выслушав его, С.Таматаев был краток: «Сделаем!».