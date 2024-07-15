Новая налоговая шкала начнет действовать с 2025 года

Закон вводит с 1 января 2025 года прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%, а свыше 50 млн рублей в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Также для ряда категорий граждан, в частности участников СВО, будут действовать льготы.

Изменение налога на прибыль организаций

Еще одно изменение: налог на прибыль организаций в России с 2025 года повысится с 20 до 25%. Как отмечается в сопроводительных документах, повышение общей налоговой ставки по налогу на прибыль организаций связано с необходимостью обеспечения справедливой налоговой нагрузки в условиях санкционного давления на экономику страны.