Изменятся правила пограничного режима для маломерных судов

Поставить на учет маломерное судно с 1 октября сможет не только собственник, но и арендатор. Но для выхода в море придется подавать больше информации.

В Пограничном Управлении ФСБ России по Республике Крым рассказали о поправках в Правила пограничного режима, которые вступят в силу этой осенью. Теперь арендаторы также смогут уведомлять пограничные органы о деятельности судна, но документов потребуется больше.

«Расширен перечень предоставляемой в уведомлении информации о выходе и деятельности маломерных судов в море, а также планируемых местах стоянки», — пояснили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

Из нововведений: собственник и арендаторы смогут предъявлять пограничникам не только оригинал или бумажную копию документов, удостоверяющих личность, но и электронную копию. Также появились положения, регламентирующие прохождение иностранных судов через территориальное море Российской Федерации.

«Дополнены рекомендуемые образцы уведомлений о постановке на учет, смене места базирования, осуществлении промысловой деятельности. Добавлен образец уведомления об осуществлении деятельности в территориальном море, связанной с использованием иностранных судов», — сообщили в пресс-службе.